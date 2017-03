Theater im Forum

Mellendorf. Das Abi ist geschafft und bevor es Rike und ihre Freunde in alle Himmelsrichtungen auseinandertreibt, wollen sie den ultimativen Sommer zusammen erleben. Also ab in den Bus und auf in den Süden – wer etwas Schräges und Dynamisches erleben will, dem sei die „Busfahrt mit Kuhn“, gespielt durch die 8.4 der IGS Wedemark am Donnerstag, 6. April, um 19 im Forum des Campus W empfohlen. Am Vormittag besucht der achte Jahrgang der IGS die Aufführung, der Abend ist offen für alle. Das empfohlene Mindestalter ist 14 Jahre. Also, bevor in den Osterferien die eine oder andere Reise unternommen wird, kann man sich vorher schon einmal einstimmen lassen.