Themenabend

Scherenbostel. Ein Themenabend mit den Fragen: Was bedeutet eigentlich Spiritualität, Achtsamkeit, Selbstfindung? Wer sind spirituelle Lehrer und was zeichnet sie aus? Ashram oder Kloster? Muss ich nach Indien um mich selbst zu finden? findet am Montag, 20. Februar, um 19.30 Uhr im SeminarAktionsZentrum, Am Husalsberg, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos unter Telefon (0 51 30) 58 42 44.