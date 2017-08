Grigorios Aggelidis kommt in Eichenkrug

Wedemark. Die Bundestagswahl am 24. September kommt in großen Schritten näher. Die Freien Demokraten Wedemark laden ein zu einem Bundestagswahl-Themenabend mit ihrem Bundestagskandidaten Grigorios Aggelidis am Mittwoch, 6. September, um 19 Uhr, in das Restaurant „Zum Eichenkrug“, Kaltenweider Straße 38. Gemeinsam mit dem FDP-Bundestagskandidaten für den Wedemärker Wahlkreis 43, Grigorios Aggelidis, möchten die Freien Demokraten unter dem Motto „Hören was ist – Machen was geht!“ mit den Gästen diskutieren, welche Themen für sie wichtig sind und welche „Knackpunkte“ aus der Wedemark Grigorios Aggelidis nach der Wahl mit nach Berlin nehmen kann und soll. Die FDP Wedemark freut sich auf das Gespräch mit vielen Bürgern und Wählern. Eine kurze Anmeldung per E-Mail unter giese@fdp-wedemark.de oder Telefon (0 51 30) 95 39 58 ist erwünscht, aber nicht Bedingung für die Teilnahme.