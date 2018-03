Themencafé

Scherenbostel. Zum nächsten Themencafe lädt das Seminaraktionszentrum Wedemark am Sonntag, 25. März, nach Scherenbostel ein. Diesmal steht alles unter dem Thema Reise: China – Licht und Schatten im Reich der Mitte. Impressionen einer Reise von Shanghai über Chongqing, Xian nach Peking mit Axel Behnke. Drachen, eine große Mauer, ein großer Fluss, ein himmlischer Platz, eine Armee aus Ton, Smog... Erwartungen, die der Reisende hat, wenn er an dieses riesige Land voller Gegensätze denkt. Beginn ist um 17 Uhr, Am Husalsberg 7, Anmeldungen sind nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.