Therapiegarten geöffnet

Mellendorf. Am Sonnabend, 16. September, ist der Therapiegarten Grüne Stunde wieder von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Interessierte können bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen eine Pause vom Alltag machen. Besucher können die Gartenanlage besichtigen und sich über die gartentherapeutische Arbeit informieren. Besucher haben die Möglichkeit Gemüse, Pflanzen und Kräuter aus dem Garten mitzunehmen. Der Garten befindet sich am Grabenweg 6 in Mellendorf.