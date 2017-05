Therapiegarten geöffnet

Therapiegarten geöffnet

Mellendorf. Am Sonnabend, 3. Juni, ist der Therapiegarten wieder von 14.30 bis 16.30 Uhr für Besucher geöffnet. Zusammen mit Monika Dannenberg werden frisch gebackene Holunderblüten zubereitet. Für Informationen rund um den Garten und sein Betreuungsangebot stehen Mitarbeiter wie immer zur Verfügung. Der Garten befindet sich am Grabenweg 6 in Mellendorf.