Tiere erleben

Scherenbostel. Am Donnerstag, 10. November, startet der Drei-Dörfer-Treff Scherenbostel sein Winterprogramm mit einem Bilderabend. Unter dem Motto „Tiere hautnah erleben“ zeigt Jürgen Peters Tieraufnahmen aus fast allen Teilen der Welt. Tiere von klein bis groß, von hässlich bis hübsch, und vieles mehr. In der Natur zu sein und Tiere zu beobachten ist eine schöne Sache. Manchmal wünscht man sich, man hätte eine Kamera dabei. Ist die Kamera jedoch dabei, dann braucht man viel, viel Zeit und Ausdauer. Die Veranstaltung, zu dem alle Interessierten willkommen sind, beginnt um 19.30 Uhr im Seminaraktionszentrum Wedemark, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.