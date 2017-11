Kindermusical in St. Martini Brelingen

Brelingen. Am Sonnabend, 11. November, um 17 Uhr führen die Kinder des Kinderchores St. Martini Brelingen und des Spatzenchores St. Georg Mellendorf unter der Leitung von Maren Eikemeier das Kindermusical „Toms Traum“ in der Brelinger Kirche auf. Das Musical für Kinderchor und Instrumentalbegleitung stammt aus der Feder von Gerhard A. Meyer.Tom, die Hauptfigur des Stückes, wird ständig von Albträumen geplagt. Er hat Angst vor den Mathestunden, wird von seinen Mitschülern verprügelt, und Liebeskummer macht ihm zusätzlich das Leben schwer. Bis eines Nachts statt der Albträume ein Traum-Elf aus dem Reich der Elfen in seine Träume gelangt und ihm zeigt, dass man mit Selbstvertrauen und guten Freunden auch die größten Schwierigkeiten überwinden kann. Die Aufführung wird begleitet von der Camerata St. Martini (Leitung Jörg Eikemeier) und von Hans-Jürgen Weiß am Klavier. Der Eintritt ist frei. Es wird eine Kollekte für die Chorarbeit erbeten.