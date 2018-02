Traditionsschützen treffen sich

Wedemark. Seitdem Hans Niekamp im März 1994 den Traditionsschützen das erste Spanferkel spendete, wurden die Wettkämpfe in diesem Monat, Jahr für Jahr, mit einem gemeinsamen Essen abgeschlossen. Damit in diesem Jahr der Krustenbraten nicht zu lange warten muss, werden die Traditionsschützen gebeten möglichst pünktlich am Freitag, 2. März, um 19 Uhr zu erscheinen.