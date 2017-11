Trauercafé

Burgwedel. Am Dienstag, 5. Dezember, um 15.30 Uhr haben trauernde Menschen wieder die Gelegenheit am Trauercafé teilzunehmen. Die geschulten Mitarbeiter stehen für Gespräche beim Ambulanten Hospizdienstes, Im Mitteldorf 3, 1. Stock in Burgwedel bereit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.