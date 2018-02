Trauercafé

Burgwedel. Am Dienstag, 6. Februar, um 15.30 Uhr haben trauernde Menschen wieder die Gelegenheit am Trauercafé teilzunehmen. Es ist jeder willkommen, das Angebot ist offen für Betroffene, die vor kurzem oder längeren einen geliebten Menschen verloren haben. Die geschulten Mitarbeiter stehen für Gespräche zur Verfügung oder sind einfach da. Das Trauercafé findet in den Räumen des Ambulanten Hospizdienstes, Im Mitteldorf 3, erster Stock in Burgwedel statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.