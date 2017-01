Es sind noch Karten erhältlich

Bissendorf. Für die schillernd, freche und witzige Travestieshow mit Miss Lissy im Bürgerhaus sind noch Karten erhältlich. Die Revue startet am Freitag, 10. Februar, um 20 Uhr – für Zuschauer ab 18 Jahren – Einlass ist um 19.30 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Gemeinde Wedemark, Fritz-Sennheiser-Platz, bei der Buchhandlung von Hirschheydt, Am langen Felde 5 bis 7, bei Bücher Am Markt, Am Markt 1 sowie beim Langenhagener ECHO im CCL, Marktplatz 5.