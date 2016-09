Treffen am Kartoffelfeuer

Mellendorf. Am Sonnabend, 24 September, findet ab 13 Uhr beim KGV Gartenfreunde Mellendorf die Gartenabschlussveranstaltung Treffen am Kartoffelfeuer auf dem Vereinsgelände Hermann-Löns-Sraße unterhalb des Fernmeldeturms statt. Hierzu sind alle Mitglieder und Freunde des Vereins natürlich auch Gäste aus Mellendorf und Umgebung herzlich willkommen. Am kleinen Kartoffelfeuer können unsere kleinen Gäste auch Kartoffeln garen. Die Kinder sind Gäste des Vereins und erhalten Wertmarken.