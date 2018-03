Treffen beim VNV

Bissendorf. Das ist neu ab April: Jeden zweiten Donnerstag im Monat (Ausnahme an Feiertagen) treffen sich Vereinsmitglieder des VNV Bissendorf mit interessierten Bürgern, die den Verein näher kennen lernen möchten. Das erste Treffen findet am Donnerstag, 12. April, statt. In gemütlicher Runde sollen neue Themen für Bissendorf und den Verschönerungs- und Naturschutzverein entdeckt werden. Interessierte können Kontakt aufnehmen unter Kontakt@VNV-Bissenodrf.de oder finden aktuelle Themen auf www.VNV-Bissendorf.de.