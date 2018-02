Treffen der Elterngruppe

Scherenbostel. Am Montag, 26. Februar, um 19 Uhr trifft sich die Elterngruppe „Hochbegabung“ wieder im SeminarAktionsZentrum Wedemark, Am Husalsberg 7. An diesem Abend werden Fragen wie „Wo kommt Hochbegabung her?, Wie erkenne ich Hochbegabung?, Was bedeutet Hochbegabung für den Alltag?“ angesprochen. In entspannter und lockerer Atmosphäre führt Elke Steinmetz (Begabungspsychologische Beraterin) die Teilnehmer durch die Veranstaltung. Anmeldung unter info@lernbegleitung-wedemark.de.