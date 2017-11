Treffen der Sozialen Tierhöfe

Abbensen. Am ersten Dezemberwochenende (1. bis 3. Dezember) findet das diesjährige Treffen „Soziale Tierhöfe“ statt. Gastgeber ist dieses Jahr das Institut für soziales Lernen mit Tieren. Das Treffen findet im CVJM-Heim Abbensen statt. Am Freitag ist Anreise und gemütliches Beisammensien der Teilnehmer. Am Sonnabend beginnt das Programm um 9 Uhr, indem die Teilnehmer ihre Höfe vorstellen. Nach einer Kaffeepause gibt es Vorträge und von 14 bis 17 Uhr stellt Anne Wiltafski von der Kuhschule Schweiz die Arbeit mit Rindern vor. Anschließend findet ein Abendessen und ein Kunsthandwerkermarkt im Winterquartier des Institus für soziales Lernen mit Tieren in Lindwedel statt. Am Sonntag beginnt der Morgen nach einem Frühstück wieder mit Vorträgen und endet um 11 Uhr mit der Diskussion: „Kräftemanagement, Möglichkeiten der Unterstützung."

Weitere Infos gibt es unter www.lernen-mit-tieren.de oder per E-Mail an info@lernen-mit-tieren.de.