Treffen der SPD AG 60 plus

Wennebostel. Am Montag, 12. März, trifft sich die SPD AG 60 plus Wedemark um 14 Uhr im großen Saal des Gasthauses Bludau in Wennebostel, Alter Postweg 8. Mitglieder und Freunde stärken sich zunächst bei Kaffee und Kuchen sowie kleinen Gerichten mit kalten Getränken. Gegen 14.30 Uhr präsentieren zwei Vorstandsmitglieder der Wedebiene den gemeinnützigen Verein, der seine Arbeit am 1. April aufnehmen wird (kein Aprilscherz). Bedürftige und wenig mobile Wedemärker haben die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Mitgliedschaft zum Arzt oder auch zum Einkaufen fahren zu lassen. Obwohl bereits mehrfach Presseberichte über dieses tolle Projekt erschienen sind, ist es noch nicht allen bekannt. Die Referenten werden gern Detailfragen beantworten. Zum Schluss wird noch diskutiert über das Ergebnis des Mitgliedervotums zur Frage der Groko. Sind wir zufrieden mit dem Resultat? Wir würden uns sehr freuen, zu diesen Themen Gäste begrüßen zu können.