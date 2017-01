Treffen des Gesprächskreises

Bissendorf. Der Gesprächskreis pflegende Angehörige trifft sich das erste Mal dieses Jahr am Dienstag, 31. Januar, um 19 im Bürgerhaus in Bissendorf . In offenen Gesprächen versuchen die Teilnehmer ihre Probleme gemeinsam zu lösen und sich gegenseitig zu stützen. Jeder ist herzlich willkommen, eine Anmeldung nicht nötig.