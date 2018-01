TSG Burgwedel plant Skifreizeit

Burgwedel/Wedemark. Mitglieder der Abteilung Skilauf der TSG Burgwedel, der auch viele Wedemärker angehören, planen eine Wintersportfreizeit, die erneut ins Österreichische Stubaital führen soll. Die Reise findet statt von Sonnabend, 3. März, bis Sonnabend, 10. März. Das Stubaital bietet allen Freunden des Winters vielfältige Möglichkeiten. Schneesicherheit ist auf dem Stubaier Gletscher auf 3000 Höhenmetern garantiert. Zum Reisezeitpunkt im März bieten jedoch in der Regel auch die Skigebiete und die Loipen im Tal, die in Regionen bis 2000 Höhenmeter reichen, genügend Schnee.

Die Gruppe von maximal 20 Teilnehmern ist in einem kleinen, gemütlichen Familienhotel in Neustift/Ortsteil Krössbach untergebracht (Unterbringung überwiegend in Doppelzimmern, wenige Einzelzimmer möglich). Das Hotel befindet sich unweit der Skibushaltestelle und der Talloipe. Für die Gruppe werden durch die Reiseleitung gemeinsame Abendessen und gesellige Aktivitäten geplant.

Die Anreise erfolgt privat, die Reiseleitung hilft bei der Bildung von Fahrgemeinschaften.

Weitere Informationen sowie Flyer für die Anmeldungen erhalten Interessierte ab sofort bei Barbara Stamm unter Telefon (01 79) 2 21 89 68 oder per E-Mail ba-sta@gmx.de.