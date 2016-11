Tür beschädigt

Elze. In der Zeit von Sonnabendabend bis Sonntagmittag versuchten unbekannte Täter in Elze, Zum Hellbruch, gewaltsam in einen VW T4 (Bulli) einzudringen. Bei dem vor einem Wohnhaus abgestellten Transporter wurde das Türschloss der Beifahrertür beschädigt. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in das Fahrzeug einzudringen.

Die Polizei Mellendorf bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 9770.