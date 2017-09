Tür-zu-Tür-Wahlkampf

Wedemark. Eike Lengemann, Direktkandidat der Grünen für den Norden der Region Hannover kämpft auch am Sonnabend, 23. September, gemeinsam mit Wedemärker Grünen noch um jede Stimme. Mit dem Tür-zu-Tür Wahlkampf ist er bereits in anderen Kommunen auf gute Resonanz gestoßen. „Nun freue ich mich, auch hier in der Wedemark im persönlichen Kontakt von Mensch zu Mensch für eine Beteiligung an der Wahl zum deutschen Bundestag werben zu können. Die Mobilisierung ist das, worauf es in diesem Wahlkampf ankommt“, so Eike Lengemann. Begleitet wird Lengemann streckenweise von der grünen Ratsfrau Angela Klingrad und vom Vorstandsmitglied des Ortsverbandes Marco Kurz.