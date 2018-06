Unfall beim Überholen

Elze. Eine 42-jährige Golf-Fahrerin befuhr am Montagnachmittag um 14.30 Uhr die L 190 in Fahrtrichtung Norden. Als sie nach links in den Kaffeedamm einbiegen wollte, wurde sie

von dem Touran eines 18-Jährigen überholt. Der Touran touchierte die linke Seite des Golf, schleuderte dann nach rechts gegen eine Mauer, durchfuhr eine Baustellengrube und blieb schließlich unmittelbar vor dem Bahnübergang stehen. Der 18-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert, die 42-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.