Unfall

Mellendorf. Zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer kam es am Sonnabend in Mellendorf. Eine 76-jährige Pkw-Fahrerin aus Mellendorf befuhr mit ihrem VW Golf die Straße Allerhop und wollte auf den Hellendorfer Kirchweg nach rechts abbiegen. Hierbei übersah sie den auf der Berliner Straße von rechts kommenden Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 48-jährige stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus Burgwedel gebracht. Am Pkw und am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.