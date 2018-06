UNfall

Gailhof. Eine 50-jährige Toyota-Fahrerin befuhr am DIenstag um 15.07 Uhr die Celler Straße (L 310) aus Richtung BAB kommend in Richtung Mellendorf. Als sie nach rechts in die Straße Zum Rundshorn abbog, fuhr ein 18-jähriger Golf-Fahrer vermutlich aus Unachtsamkeit in das Heck der Abbiegenden. Die 50-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 4.000 Euro.