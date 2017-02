Unfallflucht

Gailhof. Eine Verkehrsunfallflucht wurde der Polizei Mellendorf am Dienstagmorgen angezeigt. Ein 33-Jähriger hatte seinen Lkw der Marke Volvo mit rumänischen Kennzeichen in der Nacht zu Dienstag auf dem Gelände des Autohofes in Gailhof abgestellt. Am Morgen stellte der Mann eine frische Beschädigung am hinteren linken Kotflügel der Zugmaschine fest. Der Schaden beträgt circa 1.500 Euro. Der Unfallverursacher hatte sich unbemerkt vom Unfallort entfernt.