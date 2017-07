Unfallflucht

Mellendorf. Der Nutzer eines Behindertenparkplatzes beschädigte, offenbar beim Ausparken, einen daneben stehenden VW Polo. Anschließend entfernte sich der Fahrer oder die Fahrerin von der Unfallstelle, ohne sich beim Geschädigten zu melden. An dem VW Polo wurde die hintere linke Tür beschädigt, die Schadenshöhe liegt bei etwa 1.500 Euro. Der Unfall ereignete sich am Samstag zwische 11.30 und 11.45 Uhr. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mellendorf unter der Telefonnummer (09