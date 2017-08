Unfallflucht

Mellendorf. Eine Verkehrsunfallflucht wurde der Mellendorfer Polizei am Donnerstagvormittag angezeigt. Eine 27-jährige Passat-Fahrerin hatte ihr Fahrzeug gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters am Burgweg in Mellendorf abgestellt. Als sie nach circa 20 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieses durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden war. Von dem Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 1.500 Euro und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.