Unfallflucht

Mellendorf. Am vergangenen Donnerstag ereignete sich an der Eitzer Föhre in Mellendorf ein Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw. Die 18-jährige aus Mellendorf war zu Fuß auf der Wedemarkstraße unterwegs und bog dann in die Eitzer Föhre ein. Hier fuhr ein roter Golf, der auf dem Seitenstreifen geparkt hatte, rückwärts auf die Eitzer Föhre. Dabei übersah der Fahrer offenbar die 18-Jährige und erfasste sie mit dem Heck des Fahrzeugs. Anschließend entfernte er sich in Richtung Wedemarkstraße. Die junge Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 zu melden.