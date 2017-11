Unfallflucht

Wennebostel. Ein 64-jähriger Vectra-Fahrer stellte seinen Pkw am Dienstag gegen 9.20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Lindenstraße ab. Nachdem er ausgestiegen war, beobachtete er, wie ein silberner Golf Plus an seinem Pkw vorbeifuhr und dabei mit dem rechten Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel des Vectra stieß. Der Spiegel wurde dadurch nicht unerheblich beschädigt. Die Unfallverursacherin hielt an, stieg kurz aus, um den Schaden zu betrachten und setzte dann ihre Fahrt fort, ehe der Geschädigte sie ansprechen konnte. Die Verursacherin wird wie folgt beschrieben: circa 50 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, kurze braune Haare. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.