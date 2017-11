Unfallflucht

Berkhof. Eine 33-jährige Bulli-Fahrerin suchte am Montagmorgen ihr auf einem Privatparkplatz abgestelltes Fahrzeug auf und musste dabei eine Beschädigung am Heck ihres Fahrzeugs feststellen. Am Unfallort lag die hintere Stoßstange eines Honda Civic. Ein unfallverursachendes Fahrzeug beziehungsweise der entsprechende Fahrer konnten zunächst nicht festgestellt werden. Der Unfall muss sich in der Zeit von Sonntag, 26. November, 19.30 Uhr, bis Montag, 27. November, 9 Uhr ereignet haben. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen konnte der unfallverursachende Pkw schließlich auf einem Parkplatz an der Walsroder Straße in Elze entdeckt werden. Als Besitzer und Fahrer zur Unfallzeit konnte ein 23-jähriger polnischer Staatsangehöriger ermittelt werden. Da der junge Mann bei der Überprüfung unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.