Unfallflucht

Bissendorf. Ein 29-jähriger Polofahrer stellte am Dienstag, 30. Januar, zwischen 7.30 und 11.30 Uhr seinen PKW ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Fahrertür fest. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Der Sachverhalt wurde erst am 3. Februar der Polizei mitgeteilt.