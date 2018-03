Unfallflucht

Mellendorf. Eine 32-jährige Fahrzeugführerin stellte ihren VW Touran am Freitag zwischen 9.15 und 10 Uhr auf dem Kundenparkplatz der Bäckerei Vatter an der Wedemarkstraße ab. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.