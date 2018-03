Unfallflucht

Bissendorf. Eine 36-Jährige stellte ihren VW Golf in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand am Lohwiesenring ab. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine erhebliche Beschädigung des Lackes an der linken Fahrzeugseite fest. Der Schadensverursacher ist unbekannt.