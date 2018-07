Unfallflucht

Mellendorf. Ein VW Crafter, der ordnungsgemäß am Aueweg abgestellt war, wurde vam Mittwoch in der Zeit zwischen 0.30 und 20.40 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Das Fahrzeug ist an der linken Heckseite beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 1.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.