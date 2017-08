Unfallfluchten

Brelingen. Eine 68-jährige Honda-Fahrerin wurde am Dienstagnachmittag Opfer einer Verkehrsunfallflucht. Sie hatte ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand der Osterfeldstraße in Brelingen abgestellt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der vorderen linken Fahrzeugseite fest. Die Polizei Mellendorf bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.