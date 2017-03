Unterhaltung auf höchstem Niveau

„Das Verhör“ mit dem Berliner Kriminal Theater

Wedemark. Das ABO-Theater präsentiert am Freitag, 24. März, um 20 Uhr ein Gastspiel des Berliner Kriminal Theaters. Das Kriminalstück „Das Verhör“ von John Wainwright verspricht Theaterunterhaltung auf höchstem Niveau mit Ulrich Voß und Thomas Gumpert in den Hauptrollen.Rechtsanwalt Adam Barklay ist der wichtigste Zeuge in einem Mordfall. Vom Täter fehlt jede Spur. Als Chief Inspector John Parker den Anwalt noch abends aufs Polizeirevier bestellt, braucht er lediglich noch ein paar Informationen. Aber im Laufe des Gesprächs kommt ihm immer mehr der Verdacht, dass Barklay selbst der Mörder ist. Die Fragen des Inspectors werden bohrender, haken bei Unklarheiten nach, provozieren Barklay bei widersprüchlichen Aussagen und Antworten. Parker ist fest entschlossen, den Fall noch in dieser Nacht zu lösen. Als plötzlich Lilian, die schöne Frau des Anwalts, erscheint, wird sein Verdacht zunächst bestätigt. Doch dann nimmt der Fall eine dramatische Wende...Der Eintritt im Vorverkauf beträgt 14,50/12,50 Euro und an der Abendkasse 16 beziehungsweise 14 Euro, Senioren bezahlen im Vorverkauf 12,50/10,50 Euro und an der Abendkasse 14 beziehungsweise zwölf Euro, Schüler, Auszubildende, Studenten und Besitzer der Region S-Karte bezahlen im Vorverkauf 14,50/fünf Euro, an der Abendkasse 16/fünf Euro. Eintrittskarten sind im Vorverkauf unter www.proticket.de, telefonisch über die pro Ticket-Hotline (02 31) 9 17 22 90 und bei Vorverkaufsstellen des ProTicket-Systems erhältlich. Außerdem bei den bekannten Vorverkaufsstellen Foyer im Rathaus, Bücher am Markt und Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf und im Ticket Shop Am Eisstadion.