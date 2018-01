Vandalismus

Rodenbostel. Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen 20. Januar, 13 Uhr, und 26. Januar, 12 Uhr, mittels roher Gewalt in die Büro- und Lagerräumlichkeiten an der Kieskuhle am Butterberg ein. Hier wurde Vandalismus betrieben und diverse Werkzeuge entwendet. Die Ermittlungen dauern an.