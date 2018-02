Veranstaltung der Grünen

Industrielle Tierhaltung in der Wedemark?

Mellendorf. Eine Veranstaltung des Ortsverbandes der Grünen findet am Donnerstag, 8. Februar, um 19.30 Uhr in der Sportbar Herzblut (Sporthalle des MTV), Industriestraße 37 statt.Insgesamt 174.000 Mastplätze für Hähnchen – das sieht die geplante Stallerweiterung in Elze vor. An diesem Abend wollen die Grünen mit den Bürgern der Wedemark der Frage nachgehen, ob sich daraus Belastungen für die Umwelt, die Menschen und die Tiere ergeben. Es soll auch über Formen der ökologischen und konventionellen Tierhaltung informiert und darüber debattiert werden.Fachleute bei der Veranstlatung sind: Miriam Staudte, agrarpolitische Sprecherin von B´90 Grüne im Niedersächsischen Landtag und Dr. med.vet. Claudia Preuß-Ueberschär, Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft. Die Moderation übernimmt Christiane Hussels, Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Landwirtschaft Ländlicher Raum.