Veranstaltung der SPD fällt aus

Bissendorf. Die Veranstaltung der SPD Wedemark mit Professor Christian Pfeiffer am Dienstag, 13. Februar, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Bissendorf muss wegen Erkrankung des Referenten leider ausfallen. Die SPD Wedemark wird so bald wie möglich zu einem Ersatztermin einladen.