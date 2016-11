Veranstaltung in der Brelinger Mitte

Die Unvernunft aus der großen Welt der kleinen Dinge

Brelingen. Wer noch nach einer schönen Idee für den Sonntagnachmittag, 13. November, sucht, der kann ab 14.30 Uhr mit Kaffee und hausgemachten Torten den Tag in der Brelinger Mitte verbringen. Besonders interessant ist aber die sich anschließende szenische Rezitation ab 17 Uhr, bei der Hagen Möckel ein buntes Ringelnatz-Potpourri zum Besten gibt, dabei musikalisch unterstützt auf der Klarinette von Alexandra Hentschel. Der in Halle lebende Schauspieler und Rezitator, der sich schon lange für die Sprachspielereien, den Wortwitz und den liebevollen Sarkasmus seines so berühmten Landsmannes begeistert, bringt den Zuhöreren den Erfinder des berühmten Seemanns Kuttel Daddeldu wunderbar nah.Joachim RIngelnatz, der noch heute zu den Meistgelesenen auf dem deutschen Buchmarkt zählt, begann seine Karriere 1909 im Münchner Künstlerlokal „Simplicissimus“ mit Auftritten auf der hauseigenen Bühne, auf der auch schon unter anderem Karl Valentin, Frank Wedekind, Erich Mühsam und sogar der junge Bertolt Brecht standen. In den 20er Jahren folgen unzählige Kabarett-Engagements in Berlin und allen größeren deutschen Städten. Auch in WIen, Zürich und Prag begeisterte er die Zuschauer. Sein wunderbarer Blick auf die kleinen Dinge des Lebens hat ihn berühmt und unvergessen gemacht.Das Programm nimmt zwischen tief empfundener Abenteuersehnsucht, jeder Menge Seemannsgarn und zotiger Aufschneiderei seinen beschwingt-fröhlichen Lauf, doch immer wieder lässt Möckel den Zuschauer auch die tragisch-feinen Nuancen hinter den skurrilen Versen spüren. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Hutkasse.