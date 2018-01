Landwirtschaftskammer lädt nach Abbensen ein

Abbensen Eine gemeinsame Veranstaltung mit der Landberatung Bad Fallingbostel und der Landwirtschaftskammer Niedersachsen findet am Donnerstag, 1. Februar, um 9.30 Uhr in der Gaststätte Zur Post, Alte Zollstraße 5 in Abbensen statt. Auf dem Programm stehen die Betriebswirtschaftlichen Ergebnisse 2017 (Referent: Ralph Kröger von der Landberatung Bad Fallingbostel), Aktuelles zur Düngeverordnung (Referent ist Ulrich Lehrke von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen), die aktuellen Pflanzenschutzempfehlungen in Mais (Referent ist Lars Beke-Bramkamp von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen), die aktuellen Pflanzenschutzempfehlungen in Raps (Referent ist Frank Reese von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen), die aktuellen Pflanzenschutzempfehlungen in Getreide (Referenten sind Felix Haarstrich und Bernhard Werner. Weiterhin gibt aktuelle Informationen zur Pflanzenschutzsachkunde.