Vereine und Kirchengemeinde laden ein

Dorf- und Gemeindefest findet auf der Pfarrwiese und am Backhaus statt

Brelingen. Die Brelinger Vereine, die Kirchengemeinde und der Ortsrat laden für Sonntag, 27. August, gemeinsam zum Dorf- und Gemeindefest ein. Gefeiert wird mit zahlreichen Aktionen und Aktivitäten auf der Pfarrwiese an der Kirche und um das Backhaus. Das Fest beginnt um 14 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche.Danach stellt die Feuerwehr ihre Fahrzeuge vor und lädt Mutige in das Nebelzelt ein. Die Brelinger Ponykinder laden zum Reiten und Kutschefahren ein und beim Bücherflohmarkt gibt es Lesestoff, auch Bilderbücher, zu günstigen Preisen. Die Geschwindigkeit des Balles wird beim Torwandschießen des 1. FC Brelingen gemessen. Gesundheitsvorsorge bietet das Brelinger DRK. An dessen Stand kann sowohl der Blutdruck als auch das Lungenvolumen gemessen werden. Außerdem bietet das DRK frisch gebackene Waffeln an. Frisch gebacken werden auch Pizzen im historischen Pfarrbackhaus. Hier lädt das Backhausteam zum Pizzaessen bei einem Glas Rotwein ein.Der Förderverein der Kirchengemeinden Brelingen und Mellendorf stellt eine Schätzfrage und verlost unter den Teilnehmern mehrere Gutscheine. Die Kirchengemeinde Brelingen ruft die Einwohner aus Brelingen, Negenborn und Oegenbostel dazu auf, ihre Meinung zu einem Beschriftungsvorschlag für das Gemeindehaus zu sagen. Dafür kann auch gespendet werden. Auch hierbei können die Teilnehmer einen Preis gewinnen.Erstmals dabei sind die Brelinger Motorradfreunde, die sich und ihre Maschinen vorstellen und die Fahrzeuge auch als Fotomotiv zum Draufsetzen anbieten. Ebenfalls erstmals beim Dorf- und Gemeindefest ist der ambulante Hospizdienst des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen vertreten, der über seine Arbeit informieren will.Der Ortsrat bietet eine CD mit dem Lied vom Brelinger Riesen sowie das Buch „Das 1000-jährige Brelingen“ von Martin Müller an. Mit einem Glücksrad und einem Maltisch sowie Seifenblasen sind der Förderverein der Kindertagesstätte Brelingen und die Kindertagesstätte beim Fest vertreten.Natürlich wird auch für das liebliche Wohl gesorgt. Im Gemeindesaal öffnet die Kaffee- und Kuchenstube, auf dem Veranstaltungsgelände bieten die Kochteams kühle Getränke, inklusive Weißwein, an und die Fleischerei Backhaus sorgt für Gegrilltes und Pommes.Cocktails und Fingerfood bietet die Jugendgruppe an, die gleichzeitig zur Besichtigung des neuen Jugendraumes im Gemeindehaus einlädt. Um 16 Uhr findet eine Führung durch die Brelinger Kirche statt, bei der die Teilnehmer viel über die Geschichte der Brelinger Kirchen erfahren können.