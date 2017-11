Vereinsmeisterschaften

Mellendorf. Für die Mitglieder des Mellendorfer Schützenvereins besteht noch die Möglichkeit der Teilnahme an den Vereinsmeisterschaften. Ausgeschossen werden dabei die Waffenarten Luftgewehr, Luftgewehr Auflage, Luftpistole, Kleinkaliber mit und ohne Auflage, Kleinkaliber liegend und Sportpistole. Die Möglichkeit der Teilnahme besteht noch am Dienstag, 21. November. Für Schüler, Jugend und Junioren besteht eine weitere Möglichkeit am Donnerstag, 16. November. Das Startgeld pro Satz im Wettbewerb der Luftdruckwaffen beträgt zwei Euro, im Wettbewerb für Kleinkaliber beträgt es pro Satz fünf Euro.