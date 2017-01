Verkehrsunfall

Gailhof. Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Montagnachmittag in der Celler Straße in Gailhof. Eine 61-jährige Range Rover-Fahrerin wollte sich in den anfahrenden Verkehr auf der L 310 einordnen und fuhr dabei in die Seite des Lkw eines 43-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt. Da der Range Rover nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.