Verkehrsunfall

Mellendorf. Am Mittwochvormittag befuhr ein mit zwei Personen besetzter BMW die Straße Salhop in Mellendorf. Vermutlich infolge Straßenglätte kam der 19-jährige Fahrer in einer Kurve von der Straße ab. Auf dem angrenzenden Feld überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Beide Insassen blieben unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.