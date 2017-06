Verkehrsunfall

Gailhof. Eine 49-jährige Fiat-Fahrerin missachtete am Freitagabend in Gailhof die Vorfahrt einer 35-jährigen Opel-Fahrerin, als sie auf die Celler Straße auffahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand. Der 58-jährige Beifahrer der Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und musste im ein Krankenhaus gebracht werden.