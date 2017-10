Verkehrsunfall

Berkhof. Ein 20-jähriger Audi-Cabriolet-Fahrer bog am Sonntag von der Berkhofer Straße nach links ab und musste dabei verkehrsbedingt auf der Gegenfahrbahn halten. Ein in Richtung Süden fahrender 49-jähriger Motorrad-Fahrer erkannte dieses zu spät und prallte gegen den Audi. Der Krad-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht am Bein. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.