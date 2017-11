Verkehrsunfall

Mellendorf. Ein 76-jähriger Audi-Fahrer bog am Mittwoch um 15.40 Uhr an der so genannten „Stucke“-Kreuzung von der Wedemarkstraße nach links in die Bissendorfer Straße ab. Dabei übersah er eine entgegenkommende vorfahrtberechtigte 28-jährige Rollerfahrerin. Beim Abbremsen stürzte die Rollerfahrerin und prallte gegen das Heck des Audis. Sie zog sich leichte Verletzungen zu.