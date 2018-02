Verkehrsunfall

Bissendorf. Ein 19-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Dienstag, gegen 7.45 Uhr, mit seinem Pkw die Gottfried-August-Bürger-Straße und übersah dabei offensichtlich einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger. Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 4.800 Euro. Der 19-Jährige wurde nur leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.