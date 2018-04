Verkehrsunfall

Gailhof. Eine 63-jährige Autofahrerin befuhr am Donnerstag gegen 21.15 Uhr die Straße Am Rundshorn und musste verkehrsbedingt an der vorfahrtberechtigten Celler Straße (L 310) warten. Vermutlich aus Unachtsamkeit prallte ein 22-jähriger BMW-Fahrer in das Heck des stehenden Pkw. Es entstand leichter Sachschaden. Die 63-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.